Здесь еще витает дух Галины Улановой

Наконец-то побывал в новой мастерской Валерия Кострина.Пишу сейчас для тех, кто все это время переживал за судьбу мастерской художника-постановщика фильмов «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья».
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