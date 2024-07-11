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«Новое» лицо Надежды Кадышевой: хирург раскрыл сколько стоит преображения певицы

«Новое» лицо Надежды Кадышевой: хирург раскрыл сколько стоит преображения певицы

Артистка могла воспользоваться процедурами лифтинга, контурной пластики и филлеров.65-летняя Надежда Кадышева, известная певица и народная артистка России, всегда славилась своей яркой внешностью.

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