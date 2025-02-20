Литература: Сестра – любовница Сталина, брат – латышский шпион: Что скрывала третья жена Михаила Булгакова, ставшая прототипом Маргариты

Она стала прообразом Маргариты в культовом романе Михаила Булгакова, и жизнь Елены Булгаковой (урождённой Нюрнберг) в чём-то перекликалась с судьбой её героини: она успела побывать замужем, но счастье и покой обрела рядом с любимым Мастером.