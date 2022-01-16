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В Германии не знают, кто совершил атаку на сайты украинских органов госвласти, но виновной назначили Россию

В Германии не знают, кто совершил атаку на сайты украинских органов госвласти, но виновной назначили Россию

Немецкие порталы сами неоднократно становились жертвами кибер-атак. По утвердившейся уже традиции, в таких недружественных действиях обычно видели происки Москвы, однако, когда доходило до конкретных депутатских запросов по теме, официальный Берлин признавался в том, что «конкретными доказательствами причастности российских властей не располагает».

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