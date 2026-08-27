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Проба 2

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24 жизненных историй из аэропортов и вокзалов, которые стали отдельной главой путешествия

24 жизненных историй из аэропортов и вокзалов, которые стали отдельной главой путешествия

Иногда самое интересное путешествие начинается еще до прибытия в пункт назначения. Аэропорты и вокзалы умеют подбрасывать пассажирам такие неожиданные моменты, после которых дорога превращается в самостоятельную историю.

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