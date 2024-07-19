Шотландские ученые назвали одну ежедневную привычку, которая спасет от рака и болезней сердца

Ученые из Университета Глазго провели исследование, показавшее, что люди, которые ездят на работу на велосипеде, имеют более высокую продолжительность жизни и менее подвержены таким заболеваниям, как болезни сердца и рак.
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