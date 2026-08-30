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Аргументы и Факты

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Над территорией России ночью сбили 494 украинских беспилотника

Над территорией России ночью сбили 494 украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны России ночью сбили над страной 494 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

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