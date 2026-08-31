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Царьград

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Ирина Налимова развеяла миф о "гене психопата"

Ирина Налимова развеяла миф о "гене психопата"

Врач Ирина Налимова развенчала миф о «гене психопата», влияющем на характер человека. Она утверждает, что развитие психопатических черт больше зависит от среды, особенно в первых 5-7 лет жизни, а не от генетической предрасположенности.

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