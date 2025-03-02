СМИ сообщили об извинениях Стармера перед странами Балтии

REUTERS/Gonzalo Fuentes Премьер-министр Великобритании Кир Стармер извинился перед странами Балтии за то, что не пригласил лидеров Литвы, Эстонии и Латвии на саммит Евросоюза (ЕС) в Лондоне, сообщает LRT Radijas.