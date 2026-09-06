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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Динамо» вроде как выходит из кризиса, но я не очень верю в Шварца – «Спартак» победит»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» обыграет «Динамо» в матче Альфа-Банк РПЛ .

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