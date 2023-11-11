В МИД КНР назвали цели визита Си Цзиньпина в США

Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента США Джо Байдена посетит Соединенные Штаты для проведения двусторонней встречи и участия в 30-м неформальном саммите руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
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