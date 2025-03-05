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Царьград

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Уличные окурки могут распространять бактерии, устойчивые к антибиотикам

Уличные окурки могут распространять бактерии, устойчивые к антибиотикам

Учёные из Германии и Китая предупреждают об опасности и вреде от окурков.Биологи из Технического университета Дрездена со своими коллегам из Китая рассказали, какую опасность таят в себе разбросанные по улицам окурки.

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