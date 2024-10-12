Минобороны показало кадры уничтожения артиллерией и ВКС позиций ВСУ в Торецке

Министерство обороны России опубликовало видеоролик, на котором штурмовые подразделения Вооруженных сил страны при поддержке артиллерии и Воздушно-космических сил наносят удары по местам плотного расположения огневых позиций украинских войск и складов хранения боезапасов в Торецке в ДНР (украинское название Дзержинска).