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Царьград

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Росатом предложил Индии от энергоблоков до малых АЭС

Росатом предложил Индии от энергоблоков до малых АЭС

На форуме "Иннопром. Индия" в Нью-Дели Кирилл Комаров из Росатома заявил о готовности предложить Индии широкий спектр решений от энергоблоков до малых атомных станций, охватывая также области ядерной медицины и новых технологий.

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