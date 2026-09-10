Росатом предложил Индии от энергоблоков до малых АЭС

На форуме "Иннопром. Индия" в Нью-Дели Кирилл Комаров из Росатома заявил о готовности предложить Индии широкий спектр решений от энергоблоков до малых атомных станций, охватывая также области ядерной медицины и новых технологий.
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