Стоун о 4-м матче с «Флоридой»: «Вегас» внесет незначительные коррективы. Хотим продолжать играть в наш фирменный хоккей»

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» (3:2) в 4-й игре финальной серии Кубка Стэнли (3-1). «Мы понимаем масштабность ситуации, но собираемся вернуться домой и отнестись к этому матчу так, как будто это первая игра, так что мы ничего не будем менять.