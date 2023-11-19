Что Сталин сделал с казаками в 1936 году

С момента своего становления советская власть относилась к казачеству скорее враждебно. Жители донских, кубанских и терских станиц смогли в полной мере узнать, что из себя представляет новый государственный строй.
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