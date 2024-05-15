Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 847 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мила Терехова
    Автор, не стыдно врать  так грубо ?!  Заголовок про поддержку Турцией  , а в тексте ни слова об этом. Врать так вот н...Турция. Россия го...
  • Meerflieger
    Дурашка... "Сам дурак" - это для взрослых. А ты - сопляк шестилетний. 😉😃Пару слов об арес...
  • Малик Гумеров
    Вот и подтверждение вышесказанному !   У Meerflieger срабатывает - "Сам дурак " , ... дальше не пускает .... !Пару слов об арес...

Назначение нового министра обороны – курс на победу

Назначение нового министра обороны – курс на победу

В последние дни самым серьёзным и закономерно обсуждаемым кадровым решением Президента России Владимира Путина стало назначение министром обороны бывшего первого вице-премьера правительства России Андрея Рэмовича Белоусова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх