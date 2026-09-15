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Программа и ключевые события «ИМИ.Фестиваля» в Москве в сентябре 2026 года

Программа и ключевые события «ИМИ.Фестиваля» в Москве в сентябре 2026 года

С 10 по 12 сентября 2026 года в Москве состоится первый «ИМИ.Фестиваль» — трехдневный шоукейс независимой локальной музыкальной сцены.

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