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Царьград

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Путин присвоил командиру 98-й ивановской дивизии ВДВ звание генерала-майора

Путин присвоил командиру 98-й ивановской дивизии ВДВ звание генерала-майора

Указ о присвоении нового звания Евгению Тонких глава государства подписал 19 февраля.Президент России Владимир Путин своим указом от 19 февраля присвоил звание генерала-майора командиру гвардейской Свирской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии ВДВ Евгению Тонких.

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