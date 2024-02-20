Путин присвоил командиру 98-й ивановской дивизии ВДВ звание генерала-майора

Указ о присвоении нового звания Евгению Тонких глава государства подписал 19 февраля.Президент России Владимир Путин своим указом от 19 февраля присвоил звание генерала-майора командиру гвардейской Свирской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии ВДВ Евгению Тонких.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии