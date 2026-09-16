Глава Минздрава Мурашко опроверг миф о существовании безопасной дозы алкоголя

Безопасной дозы алкоголя не существует. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, его процитировало РИА «Новости» .
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