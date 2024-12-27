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Несекретные материалы

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  • Дима Качусов
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Норвежское судно отказалось спасать моряков затонувшего российского корабля «Урса Майор»

Норвежское судно отказалось спасать моряков затонувшего российского корабля «Урса Майор»

Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось спасти моряков российского корабля «Урса Майор». Подплывшим в шлюпке людям было запрещено подняться на борт Oslo Carrier 3, при этом норвежцы сослались на некий запрет.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Запомнить..... и наказать!!!!!!
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