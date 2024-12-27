Норвежское судно отказалось спасать моряков затонувшего российского корабля «Урса Майор»

Судно под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 отказалось спасти моряков российского корабля «Урса Майор». Подплывшим в шлюпке людям было запрещено подняться на борт Oslo Carrier 3, при этом норвежцы сослались на некий запрет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии