Россиянам могут запретить смотреть «Игру престолов» и «Карточный домик»

Стало известно, как в стране будут выявлять пропаганду чайлдфри в кино Фильмы с пропагандой чайлдфри не получат прокатные удостоверения, соответствующую поправку в ведомственный приказ внесло Минкультуры, пишет «Парламентская газета».
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