Депутат Рады Дубинский: Зеленский без конфликта на Украине не нужен Европе

Украинский лидер Владимир Зеленский без конфликта на Украине окажется не нужен Европе. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
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