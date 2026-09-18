Общественный штаб Москвы: Первый день голосования на выборах прошёл штатно

Прошёл первый день выборов. В голосовании в Москве уже приняли участие 2,27 млн избирателей. Первый день голосования в Москве прошёл в обычном, штатном режиме.
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