В Петербурге закрывают дамбу

Ожидается усиление западного ветра до 24 метров в секунду Как сообщила пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, в 8:00 30 декабря по распоряжению ГУ МЧС России начато закрытие всех затворов КЗС для обеспечения безопасности города.
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