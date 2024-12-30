В Петербурге закрывают дамбу

Ожидается усиление западного ветра до 24 метров в секунду Как сообщила пресс-служба Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, в 8:00 30 декабря по распоряжению ГУ МЧС России начато закрытие всех затворов КЗС для обеспечения безопасности города.