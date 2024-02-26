В Екатеринбурге спрятали ящик со 100 тысячами рублей — его будут искать в прямом эфире

Екатеринбуржцам предлагают отыскать ящик, в котором спрятали 100 тысяч рублей. Столица Урала стала одним из пяти российских городов, где проведут необычное соревнование, приурочив его к премьере реалити «Выживалити».
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