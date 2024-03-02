После взрыва в доме на Пискарёвском проспекте к врачам обратились шесть человек

На месте ЧП работали шесть выездных бригад скорой помощи, в том числе два реанимобиля. После взрыва в доме №161 на Пискарёвском проспекте в Красногвардейском районе за помощью к медикам обратились шесть человек.
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