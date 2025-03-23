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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майами (ATP). 3-й круг. Хачанов встретится с Димитровым, Джокович – с Уго Карабелли, Рууд – с Табило, Циципас поборется с Кордой

Майами (ATP). 3-й круг. Хачанов встретится с Димитровым, Джокович – с Уго Карабелли, Рууд – с Табило, Циципас поборется с Кордой

Сетка здесь. Miami Open Майами, США 19 – 30 марта 2025 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 11 255 53 долларов Открытые корты, хард Третий круг Григор Димитров (Болгария)  Карен Хачанов (Россия) Дата проведения 23 марта, 18.

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