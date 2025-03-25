Майами (ATP). Джокович, Зверев, Рууд, Фриц, Махач, де Минаур вышли в 4-й круг, Хачанов, Сафиуллин, Циципас, Тиафу выбыли

Ранее Карен Хачанов проиграл Григору Димитрову. Сетка здесь. Miami Open Майами, США 19 – 30 марта 2025 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 11 255 53 долларов Открытые корты, хард Третий круг Григор Димитров (Болгария) Карен Хачанов (Россия) 6:7|6:4|7:5 Дата проведения 23 марта, 18.
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