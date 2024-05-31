Сотрудничество с розничными дистрибьюторами в Китае: руководство для иностранной фирмы

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Сотрудничество с розничными дистрибьюторами в Китае: В Китае рынок розничной торговли характеризуется быстро развивающейся экосистемой, состоящей из сложной сети, которая объединяет различных игроков рынка, таких как производители, китайские оптовые поставщики, торговые компании, дистрибьюторы, агенты и розничные продавцы.