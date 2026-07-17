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Объединенные Арабские Эмираты: Представители авиакомпании «Эйр Астана» сообщили, что они временно...

Объединенные Арабские Эмираты: Представители авиакомпании «Эйр Астана» сообщили, что они временно приостановят полеты в и из международного аэропорта Дубая (DXB/OMDB) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 21 июля по 31 августа из-за проблем безопасности на фоне региональной напряженности.

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