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Почти 70% легковых машин в России старше десяти лет: рынок запчастей смещается к ремонту

Почти 70% легковых машин в России старше десяти лет: рынок запчастей смещается к ремонту

Ещё недавно автомобиль многие воспринимали как вещь, которую меняют раз в несколько лет. Теперь всё больше водителей стараются продлить жизнь своей машины — чинят её, обслуживают и ездят на ней дольше.

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