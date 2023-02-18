К годовщине СВО: Феномен Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер»

Издание Tochka Zрения начинает небольшую серию публикаций под общим названием «К годовщине СВО», посвящённых году с момента начала Спецоперации РФ на Украине по денацификации, демилитаризации Украины, а также защите жителей республик Донбасса.
Издание Tochka Zрения начинает небольшую серию публикаций под общим названием «К годовщине СВО», посвящённых году с момента начала Спецоперации РФ на Украине по денацификации, демилитаризации Украины, а также защите жителей республик Донбасса.
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