К проекту "Сделано в Тульской области" присоединились 12 новых производителей

19 декабря прошло заседание комиссии проекта "Сделано в Тульской области". В число новых участников проекта вошли 12 предприятий, представляющих сферы производства колбасно-деликатесных, кондитерских и хлебобулочных изделий, джемов, изделий народно-художественного промысла (таких как традиционная тульская керамика, елочные украшения, сувениры из металла и дерева), а также спортивных товаров, мебели и бытовой химии.