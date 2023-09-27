Российский капитан полиции собирал деньги с подчиненных и попал в колонию

В Ростове-на-Дону суд приговорил командира Отдельного батальона ДПС ГИБДД по городу капитана полиции Игоря Лубнина к 6 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за вымогательства и системные получения взяток.
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