NYP: в США терапевта обвинили в сексуальном насилии над подростком

В Калифорнии 26-летней Софии Дроттс, работавшей специалистом по психическому здоровью в учреждении для несовершеннолетних, предъявили уголовные обвинения по делу о сексуальном насилии над подростком, которому она оказывала психологическую помощь, пишет New York Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии