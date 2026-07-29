NYP: в США терапевта обвинили в сексуальном насилии над подростком

В Калифорнии 26-летней Софии Дроттс, работавшей специалистом по психическому здоровью в учреждении для несовершеннолетних, предъявили уголовные обвинения по делу о сексуальном насилии над подростком, которому она оказывала психологическую помощь, пишет New York Post.