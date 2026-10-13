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Нижегородская правда

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Сомнолог Фролова объяснила, почему людям во всем мире снится падение

Сомнолог Фролова объяснила, почему людям во всем мире снится падение

Сны о падающих лифтах, обрушающихся лестницах и внезапных провалах под ногами могут преследовать людей из разных стран и культур.

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