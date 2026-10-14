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Происшествия

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Сотрудники Госавтоинспекции в Приморском крае проводят профилактические мероприятия в образовательных учреждениях

В Приморском крае в рамках специального проекта МВД России «Полиция на страже детства» с началом нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции активно проводят профилактическую работу с юными участниками дорожного движения.

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