Частную тюрьму заподозрили в сокрытии вспышки туберкулеза и депортации больных

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) и частная тюремная компания GEO Group, управляющая иммиграционным центром на 1532 человека в пригороде Денвера, полностью перестали отвечать на запросы журналистов и чиновников после того, как стало известно о вспышке туберкулеза среди заключенных.
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