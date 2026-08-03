Частную тюрьму заподозрили в сокрытии вспышки туберкулеза и депортации больных

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) и частная тюремная компания GEO Group, управляющая иммиграционным центром на 1532 человека в пригороде Денвера, полностью перестали отвечать на запросы журналистов и чиновников после того, как стало известно о вспышке туберкулеза среди заключенных.