Нижний Новгород примет завершающий этап всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ» в марте 2025 года

Советник губернатора по ИТ-отрасли, директор межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня «НЕЙМАРК» Валерий Черепенников в составе нижегородской делегации принял участие в III Федеральном форуме лидеров цифровой экономики «Цифровой алмаз» в Республике Саха.
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