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Царьград

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Геннадий Онищенко: Грипп типа В ударил сильнее в этом сезоне

Геннадий Онищенко: Грипп типа В ударил сильнее в этом сезоне

Россия сталкивается с увеличением случаев гриппа типа В, который оказывает более тяжелое воздействие на здоровье.

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