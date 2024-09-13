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Төркиянең Казандагы Генераль консулы: «Миңнеханов безнең сериалларны рәхәтләнеп карый»

Төркиянең Казандагы Генераль консулы: «Миңнеханов безнең сериалларны рәхәтләнеп карый»

Казанда «Алтын мөнбәр» кинофестивале тәмамланды. Кино күрсәтүләрдән тыш, аның кысаларында кунаклар белән иҗади очрашулар узды һәм тамашачылар өчен бу – элеккечә иң кирәкле фестиваль форматы булуын раслады.

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