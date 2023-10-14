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Винисиус о «Золотом мяче»: «Приоритет – команда. Бензема ассистировал Роналду, и Криштиану всегда выигрывал трофей, но в итоге Карим тоже получил его»

Винисиус о «Золотом мяче»: «Приоритет – команда. Бензема ассистировал Роналду, и Криштиану всегда выигрывал трофей, но в итоге Карим тоже получил его»

«Будем надеяться, но приоритет – команда. Как у Карима [Бензема]. Он отдавал голевые передачи Криштиану [Роналду], и именно Криштиану всегда выигрывал трофей.

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