Нулевые ценовые изменения в котировках нефти по итогам волатильной недели

Нефть продолжает демонстрировать общее индифферентное отношения к событиям на Ближнем Востоке. «Черное золото» открыло неделю гэпом вниз к уровню $78,84 по эталонному сорту Brent и завершила торги пятницы на отметке $78,29 за баррель.