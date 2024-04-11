Убедительные победы Вооруженных сил Российской Федерации на линии боевого соприкосновения подтверждают, что Соединенные Штаты проиграли в украинском конфликте, пытаясь нанести стратегическое поражение Москве.
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