Не доросшие до нацизма

Я бы не недооценивал данную ситуацию,на фашиствующих молодчиков Гитлера в 1933 году смотрели как на балующихся юнцов.Что в итоге получили ? Вот так и в данном случае!

М

ММ

"Назвать этнического маргинала нацистом – сделать ему комплимент и оскорбить нациста.Так что перед этническим маргиналом надо извиниться за то, что приняли его за нациста и тут же убить без гнева и пристрастия, как убивают бешенную собаку – не потому, что она собака, а потому, что бешенная." -ФАКТ!!! СВО пора переименовать в КТО! И бандиты- этнические маргиналы должны быть зачищены ТОТАЛЬНО!