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Не доросшие до нацизма

Не доросшие до нацизма

Боюсь, что как и предупреждали украинцы, после окончания СВО перед ними придётся извиниться. Если, конечно, будет перед кем, что не факт.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Я бы не  недооценивал данную ситуацию,на фашиствующих молодчиков Гитлера в 1933 году смотрели как на балующихся юнцов.Что в итоге получили ? Вот так и в данном случае!
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10 час.
М
ММ
&quot;Назвать этнического маргинала нацистом – сделать ему комплимент и оскорбить нациста.Так что перед этническим маргиналом надо извиниться за то, что приняли его за нациста и тут же убить без гнева и пристрастия, как убивают бешенную собаку – не потому, что она собака, а потому, что бешенная.&quot; -ФАКТ!!! СВО пора переименовать в КТО! И бандиты- этнические маргиналы должны быть зачищены ТОТАЛЬНО!
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9 час.
Семен Демин
Это ужасно!  Как из доброго, простого, гостеприимного, трудолюбивого, мягкого народа сделали нечто безобразное, тупое, жестокое. Хочется надеяться, что не все хохлы такие.
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6 час.
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