Ученые с удивлением нашли шелк в жертвенных ямах бронзового века

Группа ученых из Национального музея шелка Китая и Сычуаньского научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии подтвердила, что цивилизация бронзового века в районе реки Янцзы использовала шелк в ритуалах жертвоприношения.
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