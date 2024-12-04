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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Мир спасёт доброта.

Мир спасёт доброта.

Ежегодно 3 декабря отмечается день добра и милосердия - Международный день инвалидов. Это одна из возможностей обратить внимание на проблемы людей, волею судьбы имеющих слабое здоровье, нуждающихся в особой помощи и поддержке.

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