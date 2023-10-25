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В Светлогорске стартовал форум «Без срока давности»

В Светлогорске стартовал форум «Без срока давности»

Торжественная церемония открытия Международного научно-практического форума «Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность» прошла в Светлогорске Калининградской области.

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