В Светлогорске стартовал форум «Без срока давности»

Торжественная церемония открытия Международного научно-практического форума «Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность» прошла в Светлогорске Калининградской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии