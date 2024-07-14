Филат – об убийстве турецкого гражданина в Кишиневе

Бывший премьер-министр Республики Молдова Влад Филат недавно прокомментировал случай убийства турецкого гражданина в Кишиневе, подчеркнув, что Молдова отстает с точки зрения институциональных возможностей.
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